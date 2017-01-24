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В Кузбассе женщина отказала мужчине в сексе и избила его до смерти

24 Янв. 2017, 15:21
27 просмотров

В Осинниках осудили 51-летнюю женщину, обвиняемую по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Летом прошлого года женщина выпивала с родней и сожителем. Когда все легли спать женщина и её возлюбленный поругались, а потом она несколько раз ударила его ножом в живот.  Мужчина, правда, сказал, что с ним всё в порядке и помощь медиков не нужна. 

- Одна из родственниц увидела происходящее и потихоньку вызвала «скорую помощь». Прибывшим медикам обвиняемая заявила, что они перепутали адрес, медицинская бригада уехала, - рассказывают в Следственном комитете. Через какое-то время мужчина перестал подавать признаки жизни, пришлось опять вызвать врачей. Приехав, они констатировали, смерть потерпевшего. Обвиняемая свою вину признала, ей назначали 4 года и 7 месяцев в колонии общего режима, сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.

    


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