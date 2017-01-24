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В Кузбассе пятеро мужчин избили беременную

24 Янв. 2017, 16:15
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В полицию по Тайгинскому городскому округу поступил сигнал: звонившая женщина говорила, что на её дом напали налётчики. Их было пятеро, лица закрыты. Мужчины начали бить 21-летнюю женщину, а также, её свёкра. Тот факт, что девушка беременна их не остановил.   

У одно из злоумышленников был в руках предмет, напоминающий пистолет. Он угрожал им и требовал отдать драгоценности и деньги. Когда выяснилось, что ничего особенно ценного в доме нет, то налётчики схватили два мобильника, сувенирные ножи, бижутерию и скрылись. Ущерб оценивается в 1.100 рублей.

Вскоре подозреваемых задержали, им оказались местные жители в возрасте от 29 до 37 лет, у троих уже есть судимости. Максимально мужчинам грозит 12 лет лишения свободы. Сейчас двое из них под стражей, а трое находятся под подпиской о невыезде, сообщили в областном полицейском главке. 

    



Тэги: Кузбасс, Тайга, избили беременную
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