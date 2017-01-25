В Кузбассе налётчик избил и ограбил женщину на улице

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В тюрьму за нападение на женщину отправится житель Юрги. Прямо на улице нанес несколько ударов ей по лицу, вырвал сумку и скрылся. Прибывшие на место происшествия полицейские тут же начали обследовать территорию и вскоре задержали мужчину, похожего на грабителя. При виде полицейской машины он попытался убежать, но был задержан и доставлен в отделение. Похищенную сумку и кошелек налетчик выбросил, а тысячу рублей потратил. Как выяснилось, задержанный ранее был судим.



