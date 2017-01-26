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Кузбассовец из-за капризов убил двухлетнюю девочку

26 Янв. 2017, 16:10

В Белове 34-летнему мужчине предъявили обвинение по статье  «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

В больницу 21 января этого года привезли 2-летнюю малышку с травмой головы. Медики боролись за жизнь ребёнка, но спасти его не удалось.  Выяснилось, что девочка находилась с сожителем матери, которая пошла к соседу, попросившему помочь уложить сына.   

- В отсутствие матери девочка стала капризничать, сожитель  ударил её по голове, ребенок  упал, ударился лбом о пол. Через несколько минут ей стало плохо, она потеряла сознание. Мужчина позвонил сожительнице, вызвал «скорую помощь», - рассказывают в Следкоме по Кемеровской области.

Когда приехали врачи, обвиняемый рассказал им, что девочка якобы запнулась, упала и сильно стукнулась головой.  Когда начался допрос, мать сказала, что сожитель уже бил девочку, когда она капризничала. В результате мужчина признался, что ребёнок травмирован из-за него.    

- Назначена судебная медицинская экспертиза, которая установит причину смерти ребенка, а также совершались или нет в отношении неё другие преступления, - комментируют в ведомстве.

Мужчина задержан и находится под стражей, им занимаются следователи. Отмечается, что в семье погибшая девочка была третьим ребёнком. Мать уже лишали родительских прав.

 


Тэги: Кузбасс, Белово
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