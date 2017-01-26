Кузбассовец из-за капризов убил двухлетнюю девочку

В Белове 34-летнему мужчине предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

В больницу 21 января этого года привезли 2-летнюю малышку с травмой головы. Медики боролись за жизнь ребёнка, но спасти его не удалось. Выяснилось, что девочка находилась с сожителем матери, которая пошла к соседу, попросившему помочь уложить сына.

- В отсутствие матери девочка стала капризничать, сожитель ударил её по голове, ребенок упал, ударился лбом о пол. Через несколько минут ей стало плохо, она потеряла сознание. Мужчина позвонил сожительнице, вызвал «скорую помощь», - рассказывают в Следкоме по Кемеровской области.

Когда приехали врачи, обвиняемый рассказал им, что девочка якобы запнулась, упала и сильно стукнулась головой. Когда начался допрос, мать сказала, что сожитель уже бил девочку, когда она капризничала. В результате мужчина признался, что ребёнок травмирован из-за него.

- Назначена судебная медицинская экспертиза, которая установит причину смерти ребенка, а также совершались или нет в отношении неё другие преступления, - комментируют в ведомстве.

Мужчина задержан и находится под стражей, им занимаются следователи. Отмечается, что в семье погибшая девочка была третьим ребёнком. Мать уже лишали родительских прав.