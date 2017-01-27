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Кузбассовец из-за 6 тысяч убил работника молотком

Вынесен приговор мужчине, который убил работника, помогавшего строить дом. В сентябре 2016 поступило заявление о пропаже молодого мужчины, жителя Новокузнецкого района. Следователи совместно с полицейскими установили подозреваемого, у которого подрабатывал пропавший. Хозяин дома признался в убийстве и указал место, где спрятал тело. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.



