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Кузбассовец из-за 6 тысяч убил работника молотком

27 Янв. 2017, 14:37
18 просмотров

Кузбассовец из-за 6 тысяч убил работника молотком 

Вынесен приговор мужчине, который убил работника, помогавшего строить дом. В сентябре 2016 поступило  заявление о пропаже молодого мужчины, жителя Новокузнецкого района. Следователи совместно с полицейскими установили подозреваемого, у которого подрабатывал пропавший.  Хозяин дома признался в убийстве и указал место, где спрятал тело. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.


Тэги: Кузбасс, убийство
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