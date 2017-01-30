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В Кузбассе осудят футбольного тренера-педофила

30 Янв. 2017, 16:21
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В Кемеровской области 47-летний местный житель обвиняется «Насильственные действия сексуального характера», мужчина причастен к семи эпизодам, сообщают в Следственном комитете по Кемеровской области.   

Обвиняемый, работая тренером детской футбольной команды, с 2015 по 2016 годы совершал в отношении воспитанников насильственные преступления сексуального характера. 

Один из подростков пожаловался на странное поведение наставника родителям, которые пошли в полицию. Выяснилось, что растлению подвергались пятеро воспитанников в возрасте от 10 до 12 лет.  Отмечается, что родители долго не могли поверить, что мужчина мог так поступать с детьми. Якобы он с ними отлично общался и всегда находил общий язык. Однако, его причастность удалось доказать. 

- Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления мужчина хроническим психическим расстройством не страдал, в полной мере осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Ему поставлен диагноз: педофилия, - сообщают в Следкоме по Кемеровской области. Сейчас мужчина под стражей, где ждёт суда.



Тэги: Кузбасс, педофил
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