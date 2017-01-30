Аферисты продают в Сети сведения о пропавшей 12-летней новокузнечанке

В интернете появились сообщения от лиц, предлагающих за 3.000 рублей рассказать информацию о 12-летней Виктории Реймер, исчезнувшей в Новокузнецке 26 января.

Волонтёры попросили у возможных очевидцев записи с видеорегистраторов, которые бы могли пролить свет на пропажу ребёнка. Немедленно появились и сообщения от мошенников, предлагающих за 3.000 рублей купить видео, рассказывающее о девочке. Кроме того, «всплывали» и посты, призывающий собирать деньги на поиски Вики.

- Однако довольно быстро обман раскрывался путём наводящих вопросов. После этого мошенники либо сами удаляли аккаунты, либо мы отправляли их в бан. Ни на какие поиски мы не собираем средства. От нашего лица могут действовать мошенники, поэтому убедительно просим граждан не реагировать на подобные сообщения и сообщать о них в администрацию групп «Лиза Алерт», - рассказал «Газете Кемерова» руководитель новокузнецкого отряда «Лиза Алерт» Егор Кузьмин.

Ранее «Вести-Кузбасс» сообщали, что к поискам маленькой новокузнечанки подключились самозванцы. В Следкоме между тем возбудили уголовное дело по статье «Убийство».