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В Кузбассе состоялся фестиваль «Поющая зима-2017»

30 Янв. 2017, 17:56
17 просмотров

В посёлке Крапивинский состоялся районный фестиваль эстрадной песни «Поющая зима-2017». В этом году конкурс собрал более тридцати  исполнителей в возрасте от 14-ти до 30-ти лет, которые представили на суд жюри свои номера, это хореография, вокал, ни мало в сельской местности ансамблей. Для многих это путёвка в большую творческую жизнь.

 

Кристина Охрименко, участница конкурса: «Очень приятно стоять на сцене.  Очень приятные эмоции вызывают эти мероприятия. И самое главное ,что может быть-веселое настроение которое приносит занятие вокалом».


Тэги: Кузбасс, Крапивинский район, Поющая зима-2017
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