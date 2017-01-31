Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней новокузнечанки

В Следкоме по Кемеровской области сообщают о задержании 40-летнего местного жителя, который возможно причастен к убийству 12-летней девочки в Новокузнецке. Напомним, она пропала 26 января, поисками занимались сотрудники МВД, спасатели, следователи и волонтёры.

В частном доме подозреваемого прошли обыски, обнаружились след ы крови.

- В кратчайшие сроки был проведен ДНК-анализ, который показал, что кровь, обнаруженная в доме у подозреваемого, принадлежит пропавшей девочке. Мужчина задержан, с ним работают следователи, -рассказывают в ведомстве.

Сообщается, что нашли и место, где предположительно находится тело ребёнка: вентиляционный штрек на окраине Новокузнецка.

- В связи с труднодоступностью места следователями совместно с сотрудниками полиции и МЧС организуются технические мероприятия по его исследованию, - говорят в Следкоме, уточняя, что расследование продолжается. Назначен ряд экспертиз.