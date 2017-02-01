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Задержанный в убийстве 12-летней новокузнечанки не признаёт вины

1 Фев. 2017, 13:10
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В Кузабссе одной из центральных тем остаётся тема Вики Реймер - 12-летней девочки, пропавшей в Новокузнецке 26 января. Накануне стало известно, что задержан подозреваемый в убийстве ребёнка. Это 40-летний местных житель, при обыске в его доме нашли следы крови школьницы. Её тело обнаружено на окраине города в  вентиляционной штреке. Сейчас здесь работают специалисты, проводят технические мероприятия.

- Задержанный своей вины не признаёт, расследование продолжается, - сообщили в «Вести-Кузбасс» в Следственном комитете по Кемеровской области.     


Тэги: Новокузнецк, Вика Реймер, убийство ребёнка
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