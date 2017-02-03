Кузбассовец убил сторожа и пошёл развлекаться

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Обвиняемый работал в цехе по производству полуфабрикатов. На рабочем месте и задумал, как ограбить предприятие. Подготовился: сделал шапку с прорезями для глаз, уходя домой оставил одну дверь открытой. Был уверен, что никого вечером не будет. Однако сторож спутал все планы: мужчина был в душевой. Грабитель решил подпереть дверь и после отправился вскрывать сейф в кабинете директора. Похитил 40 тысяч рублей. К тому моменту охраннику удалось выбраться из комнаты.

Сторож после драки уже больше не поднялся. Мужчина чтобы отвести от себя подозрение решил инсценировать ограбление: разбил видеокамеры, забрал видеорегистратор и поджег один из кабинетов. В тот же день деньги с сожительницей он потратил на продукты питания и развлечения.

Евгений Зятнин, следователь-криминалист Следственного комитета по Кемеровской области: «В течение суток подозреваемый был установлен и задержан. В начале следствия он давал признательные показания.+1-33 Однако в последствии от своих показаний оказался, всячески стал препятствовать расследованию, выдвигал различные версии произошедшего. Однако все доводы обвиняемого были опровергнуты, его причастность доказана».

Вина следствие доказана - и по закону, подозреваемому в убийстве и разбое, грозит до 15 лет лишения свободы. Надежда Силина, Сергей Шилов Вести Кузбасс



Надежда Силина, Сергей Шилов «Вести-Кузбасс»