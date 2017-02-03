Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
3 Февраля 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

Следком Кузбасса: 12-летняя школьница была изнасилована

2 Фев. 2017, 17:51
3237 просмотров

После проведённых экспертиз предварительно установлено, что причина смерти 12-летней школьницы в Новокузнецке стали травмы головы, шеи и грудной клетки. Это произошло из-за падения с высоты. 

- Установлено, что в отношении потерпевшей совершено  насильственное преступление сексуального характера. Проведена процедура опознания родственниками, - сообщают в Следкоме по Кемеровской области. 

Обвиняемый ехал на снегоходе рядом с остановкой, увидев ребёнка, он предложил  подбросить её до сестры. Девочка знала мужчину, она согласилась. Он отвез её к себе в дом, надругался над школьницей, после отвез и выбросил в штрек. Сейчас новокузнечанин под стражей, расследование продолжается.

Читайте также: Родные погибшей 12-летней новокузнечанки собирают деньги на похороны



Тэги: Следком Кузбасса, Новокузнецк, Вика Реймер
Все новости раздела «Криминал»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица