Следком Кузбасса: 12-летняя школьница была изнасилована

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После проведённых экспертиз предварительно установлено, что причина смерти 12-летней школьницы в Новокузнецке стали травмы головы, шеи и грудной клетки. Это произошло из-за падения с высоты.- Установлено, что в отношении потерпевшей совершено насильственное преступление сексуального характера. Проведена процедура опознания родственниками, - сообщают в Следкоме по Кемеровской области.Обвиняемый ехал на снегоходе рядом с остановкой, увидев ребёнка, он предложил подбросить её до сестры. Девочка знала мужчину, она согласилась. Он отвез её к себе в дом, надругался над школьницей, после отвез и выбросил в штрек. Сейчас новокузнечанин под стражей, расследование продолжается.



