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Кемеровчанин всадил нож в полицейского

3 Фев. 2017, 14:45
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Два с половиной года лишения свободы  условно за то, что  напал на полицейского. Жителя областного центра признали виновным. В сентябре  прошлого года следственно-оперативная группа прибыла в одну из городских больниц. Им сообщили, что в клинику доставили  пострадавшего с ножевым ранением. В тот момент трудно было предположить, что нож станет причиной ещё одного уголовного дела.

Алексей Мухранов, следователь Следственного комитета по Кемеровской области: «Сотрудники полиции стали свидетелями драки между друзьями потерпевшего и нападавшего. Один из сотрудников полиции сделал замечание дерущимся, попытался разнять конфликтующих, но осужденный, будучи недовольным действиям полиции нанес ножевое  ранение в область поясницы».          

 


Тэги: Следком, нападение по полицейского, Кемерово
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