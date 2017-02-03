Кемеровчанин всадил нож в полицейского

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Два с половиной года лишения свободы условно за то, что напал на полицейского. Жителя областного центра признали виновным. В сентябре прошлого года следственно-оперативная группа прибыла в одну из городских больниц. Им сообщили, что в клинику доставили пострадавшего с ножевым ранением. В тот момент трудно было предположить, что нож станет причиной ещё одного уголовного дела.

Алексей Мухранов, следователь Следственного комитета по Кемеровской области: «Сотрудники полиции стали свидетелями драки между друзьями потерпевшего и нападавшего. Один из сотрудников полиции сделал замечание дерущимся, попытался разнять конфликтующих, но осужденный, будучи недовольным действиям полиции нанес ножевое ранение в область поясницы».



