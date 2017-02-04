Телевизионные «целители» выманили у жительницы Кузбасса 80 тысяч

В Яшкинском районе к сотрудникам МВД России обратилась 59-летняя жительница из посёлка Дубровка. Женщина рассказала, как её обманули «целителям» из телевизора.

Пенсионерка поведала, что увидела на одном из каналов программу, где «маги» обещали избавить от всех бед и недугов. Женщина, поверив им, набрала номер телефона, который был на экране. Ей ответила «потомственная ворожея», заявившая, что готова помочь, проведя курс дистанционных магических обрядов, но нужны деньги.

- Потерпевшая согласилась на эти условия и перечислила на указанный счет более 80 000 рублей. После «магического лечения» лучше селянке не стало, - рассказывают в ГУ МВД по Кемеровской области.

Рассказав обо всём семье, женщина пошла в полицию. Сейчас аферистов ищут, установлено, что телефон «волшебников» зарегистрирован в Москве. Жителей Кузбасса призывают к бдительности, не доверять «колдунам» и не переводить им деньги.

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