Нервный кемеровчанин спалил дом и убил человека молотком

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Слабые нервы довели кемеровчанина до поджога и убийства. Сначала ему не понравилась записка, оставленная хозяевами в дачном домике, где грабитель решил поживиться инструментом. Он счел сильнейшим оскорблением письменное разрешение владельцев для незваных гостей пользоваться любым имуществом. Молодой человек со злости решил сжечь летнее строение. Затем со случайным знакомым стал распивать спиртное и играть в карты. На обвинение в жульничестве и просьбу покинуть дом злоумышленник ответил ударами молотка, которые и привели к смертельному исходу. Устроив поджог, преступник скрылся. Но ненадолго. После задержания сотрудники Следственного комитета собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд.

Юлия Иванова, заместитель руководителя Следственного отдела по Рудничному району города Кемерово: «В течении нескольких дней не удавалось установить лицо, совершившее преступление. Однако, когда в одном из районов полицейские допрашивали одного из обвиняемых, он сообщил, что на днях совершил убийство, а так же поджёг жилище. Таким образом, было раскрыто указанное преступление. Приговором Рудничного районного суда Кемерова обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима».



