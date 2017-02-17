Гость Новокузнецка оставил без интернета две многоэтажки

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Житель Киселёвска оставил без интернета две многоэтажки в Новокузнецке. Тревогу забила хозяйка квартиры на верхнем этаже. Она услышала чьи-то шаги на чердаке и вызвала полицию. Мужчину взяли с поличным, когда тот срезал сетевые кабели и отвинчивал интернет-оборудование. Ущерб провайдера составил порядка 20 тысяч рублей. Задержанный мужчина специально приезжал на своём автомобиле в соседний город на «промысел». Накануне он совершил ещё одну кражу в соседнем доме.



