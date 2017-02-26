В Кузбассе ищут опасного преступника с косым глазом

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ГУ МВД по Кемеровской области по Киселёвску просить оказать содействие в поисках Федотова Ивана Сергеевича, 18.08.1987 года рождения. Он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и скрывается с начала февраля.

На вид мужчине 30 лет, рост около 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно русые. Особые приметы: косоглазие правого глаза.

Был одет в зимний рабочий костюм синего цвета с красными и белыми светоотражающими вставками.

Всех, кто владеет сведениями о месте нахождения разыскиваемого, просят сообщить об этом по телефону в Киселёвске: 8-(3846)-42-19-35 либо на телефон «02». Анонимность гарантируется, отметили в ведомстве.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области



