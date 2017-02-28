В Кузбассе мать дважды отбила свою дочь от насильника

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Житель Киселёвска отправится в тюрьму на 9 лет и 6 месяцев за попытку изнасилования.

По сообщению Следственного комитета по Кемеровской области, в ноябре 2016 года ранее судимый 30-летний житель Киселёвска попытался изнасиловать 15-летнюю дочь сожительницы.

«Понимая, что мать будет защищать ребенка, злоумышленник столкнул сожительницу в подполье, закрыл крышку, а сверху поставил стиральную машину, чтобы у нее не было возможности освободиться. После чего направил внимание на девочку. Она стала кричать и звать на помощь. Мать, слышавшая крики дочери, смогла сдвинуть груз и крышку подпола. Сожитель, увидев это, остановил женщину и снова заблокировал выход. Девочка в этот момент попыталась убежать из дома, однако мужчина успел поймать ее на выходе. К этому моменту женщине удалось выбраться из подполья, она оттащила злоумышленника от дочери. Этих минут хватило, чтобы потерпевшая добежала до соседей, которые вызвала сотрудников полиции» - пояснили в Следственном комитете.

Приняв во внимания все факты, суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней). Свой срок осужденный будет отбывать в колонии строго режима.



