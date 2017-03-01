Кемеровчанка повторно попалась на продаже алкоголя подростку

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Штраф в размере 20 000 рублей выплатит продавец из Кемерова за продажу банки пива несовершеннолетнему.

По сообщению областной прокуратуры, 52-летняя продавец в январе продала банку пива 16-летнему подростку, который сказал, что ему 18, однако паспорт не показал. Спустя некоторое время в магазин зашли и сотрудники полиции, которые оформили протокол осмотра.

Как оказалось, женщина уже попадалась на точно таком же преступлении и привлекалась к административной ответственности. За повторное нарушение закона её обязали выплатить штраф.



