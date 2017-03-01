Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
1 Марта 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
← 2016
Версия для печати

В Новокузнецке обстреляли автобус

1 Мар. 2017, 14:10
136 просмотров

В Новокузнецке 28 февраля неизвестные обстреляли общественный транспорт. В автобус, следовавший по маршруту №62, злоумышленники выстрелили из неустановленного вида оружия, от попавшей в транспорт пули разбилось одно из окон.

Примечательно, что после нападения автобус как ни в чём не бывало продолжил работать на маршруте.

«В нас внезапно выстрелили, точно не поняли, из чего. Удивило, что хозяева маршрута никак не отреагировали и не сняли автобус с маршрута! Хотелось бы, чтобы новость дошла до хозяина маршрутки, ибо так поступать безответственно!» - передаёт Сити-н слова очевидцев.   

Фото: Сити-н


Тэги: Обстреляли, Новокузнецк, Нападение, Оружие
Все новости раздела «Криминал»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица