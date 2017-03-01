В Новокузнецке обстреляли автобус

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В Новокузнецке 28 февраля неизвестные обстреляли общественный транспорт. В автобус, следовавший по маршруту №62, злоумышленники выстрелили из неустановленного вида оружия, от попавшей в транспорт пули разбилось одно из окон.

Примечательно, что после нападения автобус как ни в чём не бывало продолжил работать на маршруте.

«В нас внезапно выстрелили, точно не поняли, из чего. Удивило, что хозяева маршрута никак не отреагировали и не сняли автобус с маршрута! Хотелось бы, чтобы новость дошла до хозяина маршрутки, ибо так поступать безответственно!» - передаёт Сити-н слова очевидцев.

Фото: Сити-н



