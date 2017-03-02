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В Кемерове застрелили бизнесмена

2 Мар. 2017, 11:20
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Вечером 1 марта в Заводском районе Кемерова застрелили предпринимателя. Во время покушения 39-летний мужчина успел нажать тревожную кнопку вызова сотрудников Росгвардии, однако выстрелы киллера в голову и в шею не оставили ему шансов выжить.

Прибывшие на место вызова оперативники обнаружили тело бизнесмена в гаражном кооперативе. По информации следственного комитета, на месте преступления были обнаружены гильзы от пуль. Предположительно, преступник стрелял из пистолета ПМ.

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Отмечается, что убитый предприниматель имел торговые площади по продаже электротоваров в Кемерове.    

Фото:  vk.com/incident_42 


Тэги: Убийство, Криминал, Кемерово
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