Кузбасская ОПГ на протяжении года воровала банкоматы

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В Кемеровской области обезвредили преступную группу, которая похищала банкоматы с июля 2015 по апрель 2016 года.

За время своей деятельности ОПГ нанесла ущерб владельцам устройств на 9,5 миллиона рублей.

Цели для налётов злоумышленники выбирали в тех населённых пунктах Кемеровской и Томской областей, где не было полицейских пунктов.

Группа из восьми человек в масках, механически повреждала банкоматы и грузила их во внедорожники. Таким образом, преступники похитили 17 банкоматов и мультикасс в Промышленновском, Прокопьевском, Кемеровском, Беловском, Юргинском и Яшкинском районах.

В прошлом году преступников задержали кузбасские оперативники.

По сообщению кузбасской прокуратуры, с лидером ОПГ было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и преступник помогал следствию. Дело в его отношении уже направленно в суд, а следствие по остальным членам банды продолжается.



