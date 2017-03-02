В Междуреченске закрыли героиновый притон

Деятельность наркопритона пресекли полицейские Междуреченска. В дежурную часть обратились жители , которых пугает такое соседство. Полицейские проверили квартиру. Как выяснилось, хозяйка ранее судимая женщина, употребляет наркотики, к тому же пускает за дозу гостей. В притоне находилось 3 человека. Все они были в состоянии наркотического опьянения. Стражи порядка при обыске квартиры обнаружили использованные шприцы, иглы, флаконы для приготовления героинового раствора. В отношении гостей составлены административные протоколы, а вот хозяйке притона придется понести уголовную ответственность.



