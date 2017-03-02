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В Междуреченске закрыли героиновый притон

2 Мар. 2017, 16:41

Деятельность наркопритона пресекли полицейские Междуреченска. В дежурную часть обратились жители , которых пугает такое соседство. Полицейские проверили квартиру. Как выяснилось, хозяйка  ранее судимая женщина, употребляет наркотики, к тому же пускает за дозу гостей. В притоне находилось 3 человека. Все они были в состоянии наркотического опьянения. Стражи порядка при обыске квартиры обнаружили использованные шприцы, иглы, флаконы для приготовления героинового раствора. В отношении гостей составлены административные протоколы, а вот хозяйке притона придется понести уголовную ответственность. 


Тэги: Междуреченск, наркопритон
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