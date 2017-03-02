В Кемерове полицейские накрыли притон с проститутками

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Жильцы общежития на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове обратились в полицию с жалобой на то, что в одной из комнат гражданки с низкой социальной ответственностью оказывают интимные услуги за деньги.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и выяснили, что 38-летний хозяин жилья сдаёт свою комнату для занятия проституцией. В качестве платы за предоставления квартиры мужчина сам пользовался услугами арендаторов и получал от них еду и алкоголь.

Во время задержания подозреваемого в квартире находились две девушки лёгкого поведения с клиентами, проституток и хозяина комнаты доставили в отделение полиции, где в отношении девушек составили протокол с наложение штрафа 2 000 рублей. Предприимчивому арендодателю отделать так легко не получится, по сообщению пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области в отношении организатора притона возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.



