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Второе покушение за два дня произошло в Кемерове в гаражном кооперативе

3 Мар. 2017, 14:20
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Перед поджогом юридического офиса в Кемерове на его владельца напали в гаражном кооперативе.   

Напомним, в ночь на 2 марта в Кемерове застрелили бизнесмена Арсения Шарыгина, который ставил свой автомобиль в гараж. Наутро при подобных обстоятельствах неизвестные избили арбитражного управляющего Эдуарда Клестова. Позже офис его компании «Консалт Юкэл» подожгли злоумышленники.

Как рассказал потерпевший Сiбдепо, утром 2 марта на Московском проспекте рядом с гаражным кооперативом  на него напали двое мужчин и избили его. У потерпевшего диагностировано сотрясение мозга, врачи наложили швы.

Сам Эдуард связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. С компании, конкурсным управлением которой он занимается, кредитор требует 50 миллионов рублей. Эдуард не согласился с включением этой суммы в реестр кредиторской задолженности организации.

Правоохранительные органы ведут проверку по факту случившегося. 


Тэги: Нападение, гараж, Кемерово, Кузбасс
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