В Кузбассе пресекли крупный канал поставок и сбыта наркотиков

22 просмотра

Cразу в двух регионах Сибири прошла масштабная спецоперация, в ходе которой задержали 24 человека. Кузбасские полицейские пресекли крупный канал поставок и сбыта наркотиков. Они установили, что в одном из интернет-мессенджеров была создана специальная закрытая группа. Стать участником мог только покупатель крупных партий запрещённых веществ. После перечисления денег клиенты получали координаты тайников. В целях конспирации злоумышленники никогда не встречались друг с другом, общались только во всемирной паутине и под вымышленными именами. Арестовывали злоумышленников одновременно в Кузбассе и Алтайском крае.



