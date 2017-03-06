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В Кузбассе пресекли крупный канал поставок и сбыта наркотиков

6 Мар. 2017, 12:50
22 просмотра

Cразу в двух регионах Сибири прошла масштабная спецоперация, в ходе которой задержали 24 человека. Кузбасские полицейские  пресекли крупный канал поставок и сбыта наркотиков. Они установили, что в одном из интернет-мессенджеров была создана специальная закрытая группа. Стать участником мог только покупатель крупных партий запрещённых веществ. После перечисления денег клиенты получали координаты тайников. В целях конспирации злоумышленники никогда не встречались друг с другом, общались только во всемирной паутине и под вымышленными именами. Арестовывали злоумышленников одновременно в Кузбассе и Алтайском крае. 


Тэги: Кузбасс, наркотики
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