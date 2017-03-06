Ревнивый кузбассовец проснулся и избил до смерти сожительницу

В Киселёвске осудят 45-летнего мужчину, обвиняемого «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Мужчина пил вместе с сожительницей, однако быстро «сошёл» с дистанции и уснул. Женщина же решила продолжить праздник у соседей. Где были и другие. В этот момент проснулся обвиняемый, он понял, где находится вторая половина и пошёл её искать.

- Придя в его дом, увидев сожительницу в компании мужчин, обвиняемый разозлился, приревновал ее к хозяину дома и ударил потерпевшую кулаком в лицо. Не удержавшись на ногах, она упала, ударилась головой о стену, - сообщают в Следственном комитете по Кемеровской области.

После мужчина привел возлюбленную домой, ей стало плохо, вскоре она перестала подавать признаки жизни. Тогда кузбассовец позвонил в полицию, сообщил о смерти сожительницы, но не сказал, что избил её. Признался он только после проведения экспертизы, теперь житель Киселёвска ожидает суда.