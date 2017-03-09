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Новокузнецкая главбух притворялась малоимущей для получения пособий

9 Мар. 2017, 18:14
14 просмотров

Аферу главного бухгалтера из Новокузнецка раскрыли соцработники.

Женщина выдавал себе поддельные справки, в которых существенно занижала свои доходы.  Затем она получала статус малоимущей и подавала документы на получение различных субсидий.

Таким образом женщина оформила пособие на ребёнка и субсидию на оплату ЖКУ.  

По сообщению СУ СК по Кузбассу, женщина проводила такие махинации с 2012 по 2015 годы, её преступная деятельность вскрылась, когда она в очередной раз пришла подавать документы на получение пособий, соцработники заподозрили неладное и передали информацию об этом в следственный комитет.

Женщина уже признала вину и возместила материальный ущерб.  


Тэги: Кузбасс
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