Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
10 Марта 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
← 2016
Версия для печати

Кузбасские мошенники через интернет украли 600 тысяч рублей

10 Мар. 2017, 16:30
25 просмотров

В Прокопьевске вынесли  приговор мошенникам. Злоумышленники похищали с чужих банковских карт сбережения. 

От действий кузбасских преступников пострадали 9 человек. Потерпевшие на популярном сайте бесплатных объявлений продавали мебель.  Злоумышленники  звонили и представлялись сотрудниками организации, которая якобы сдает квартиры в аренду. Подельники уверяли: готовы прямо сейчас купить диваны и кровати, но только при одном условии – расчет безналичный. Через «мобильный банк» преступники получали доступ ко всем счетам и похищали деньги. 


Тэги:
Все новости раздела «Криминал»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица