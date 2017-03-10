Кузбасские мошенники через интернет украли 600 тысяч рублей

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В Прокопьевске вынесли приговор мошенникам. Злоумышленники похищали с чужих банковских карт сбережения.

От действий кузбасских преступников пострадали 9 человек. Потерпевшие на популярном сайте бесплатных объявлений продавали мебель. Злоумышленники звонили и представлялись сотрудниками организации, которая якобы сдает квартиры в аренду. Подельники уверяли: готовы прямо сейчас купить диваны и кровати, но только при одном условии – расчет безналичный. Через «мобильный банк» преступники получали доступ ко всем счетам и похищали деньги.



