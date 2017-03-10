Кузбасский комбинат выпускал водку под видом косметики

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В Кузбассе возбудили уголовное дело в отношении руководителей спирткомбината. Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, в конце 2015 года руководство предприятия включило ложные данные в налоговую декларацию, что позволило скрыть от уплаты свыше 33 миллионов рублей.



Как говорится, в сообщении регионального управления следственного комитета, при исчислении налогооблагаемой базы в организации не учитывали суммы акцизов на подакцизные товары. При этом объём реализации этих товаров занижался путём реализации якобы парфюмерно-косметической продукции.



