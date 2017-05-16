В Новокузнецке полицейские ловили пьяного гонщика

Сегодня в Новокузнецке задержали пьяного водителя-экстремала. В час ночи на большой скорости он колесил по улицам Новоильинского района. Проигнорировал требование инспекторов остановиться и продолжил опасное развлечение. Ловили нарушителя шесть экипажей ДПС. В итоге пришлось пойти на крайние меры - пустить в ход тяжелую дорожную технику , которой заблокировали проезжую часть. На площади Победы гонщик оказался в ловушке. 30-летний новокузнечанин был ранее судим и не имел водительского удостоверения. В отношении мужчины составили девять протоколов. Теперь ему предстоит заплатить штраф или провести 15 суток за решеткой.