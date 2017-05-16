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Житель Санкт-Петербурга зарезал в Новокузнецке сожительницу и 7-летнего ребёнка

16 Май. 2017, 16:40
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Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по статье « Убийство двух лиц, в том числе малолетнего». Жесткое убийство произошло в Новокузнецке. Тела обнаружила  соседка, обратившая  внимание, что дверь квартиры приоткрыта, и вызвала правоохранителей.

Сотрудники полиции, войдя в квартиру, увидели на полу в коридоре тело 26-летней женщины, а в одной из комнат – тело 7-летнего ребенка. Эксперты зафиксировали множественные ножевые ранения.

Вскоре выяснилось, что 29-летний подозреваемый уехал на автобусе в Новосибирск, где его и задержали и затем доставили в  Новокузнецк. На одежде мужчины были следы крови, у него изъяли телефон и ноутбук, пропавшие из квартиры жертв.   

- Подозреваемый рассказал, что с потерпевшей у него были конфликтные отношения, так как он отказывался платить алименты на сына, а приехал в Кузбасс он специально для разрешения этого вопроса, -  сообщают в Следственном комитете по Кемеровской области. В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела продолжается.

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