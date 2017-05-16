Житель Санкт-Петербурга зарезал в Новокузнецке сожительницу и 7-летнего ребёнка

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Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по статье « Убийство двух лиц, в том числе малолетнего». Жесткое убийство произошло в Новокузнецке. Тела обнаружила соседка, обратившая внимание, что дверь квартиры приоткрыта, и вызвала правоохранителей.

Сотрудники полиции, войдя в квартиру, увидели на полу в коридоре тело 26-летней женщины, а в одной из комнат – тело 7-летнего ребенка. Эксперты зафиксировали множественные ножевые ранения.

Вскоре выяснилось, что 29-летний подозреваемый уехал на автобусе в Новосибирск, где его и задержали и затем доставили в Новокузнецк. На одежде мужчины были следы крови, у него изъяли телефон и ноутбук, пропавшие из квартиры жертв.

- Подозреваемый рассказал, что с потерпевшей у него были конфликтные отношения, так как он отказывался платить алименты на сына, а приехал в Кузбасс он специально для разрешения этого вопроса, - сообщают в Следственном комитете по Кемеровской области. В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела продолжается.