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В Кузбассе экс-сотрудница МВД избила девочку за распространение слухов

18 Май. 2017, 12:51
241 просмотр

Бывшая сотрудница МВД несколько часов истязала девочку-подростка, которая распространяла про неё слухи.

От своих знакомых злоумышленница узнала, что девочка рассказывает всем о ней ложную информацию. Осенью 2016 года женщина заманила обидчицу в помещение для отдыха водителей на автостоянке и заперла входную дверь. Следующие несколько часов бывшая сотрудница полиции била потерпевшую по разным частям тела и пыталась обрезать её волосы. В какой-то момент девочке удалось сбежать и позвонить маме.

По сообщению СК РФ по Кемеровской области, преступницу задержали. За «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего», суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Отмечается, что бывшая сотрудница МВД просила свидетелей давать показания в её пользу и отказывалась сотрудничать со следствием.

 

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