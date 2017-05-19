Кузбассовец убил отчима и ударил мать ножом

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Новокузнечане 16 мая распивали спиртное во дворе дома на улице Алюминиевая. Когда мужчина допил последний алкоголь, его мама обиделась, что он не поделился с ней выпивкой. Женщина начала скандалить с сыном, и он несколько раз ударил её ножом в шею.

Врачи с трудом спасли женщину, они быстро прибыли на место происшествия и остановили кровотечение.

По сообщению издания «Сити-н», мужчину задержали правоохранители. Отмечается, что ранее злоумышленник убил своего отчима и уже успел отбыть за это наказание.