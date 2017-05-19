В Кемерове мошенники «заняли» у пенсионерки почти полмиллиона рублей и пропали

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Двое мужчин обманули 82-летнюю женщину и забрали у неё 400 000 рублей.

Старушке злоумышленники рассказали, что они туристы и приехали из-за рубежа. По словам мошенников, в Кемерове произошло ДТП, где серьёзно пострадал их товарищ, а на его лечение требуется большая сумма денег.

Доверчивая пенсионерка согласилась помочь аферистам и передала им все свои сбережения. Мужчины пообещали вернуть ей деньги на следующее утро и ушли. С тех пор женщина ни лже-туристов, ни своих сбережений не видела.

По сообщению ГУ МВД по Кемеровской области, в отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские пытаются установить личности преступников.