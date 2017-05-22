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Одноклассники после встречи ограбили мужчину

22 Май. 2017, 15:42
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Трое кузбассовцев отобрали у мужчины деньги, еду и алкоголь на сумму 8500 рублей.

Бывшие одноклассники встретились возле школы, чтобы выпить и вспомнить былые году. Когда у 36-летних мужчин закончилось спиртное, они обратили внимание на прохожего, выходившего из офиса микрофинансмовой организации. Злоумышленники подкараулили его возле магазина и ограбили. Когда одноклассники били прохожего, их заметила женщина, которая вызвала полицейских.

В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что пострадавший получил кредит, и часть денег потратил на еду с алкоголем. Преступники отобрали у кузбассовца продукты и оставшиеся деньги на общую сумму 8 500 рублей.

За грабёж всем троим грозит до 7 лет лишения свободы. 

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