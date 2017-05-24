Кемеровчанин на улице изуродовал лицо 17-летней девушки

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ЧП произошло, когда пьяный 49-летний мужчина, выйдя из торгового павильона, подошел к 17-летней девушке стал спрашивать адрес, который был ему нужен. Она стала объяснять, а он долго не могу понять, что ему говорят. В результате от злости он ударил девушку по лицу осколком стеклянной бутылки.

- Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что у потерпевшей неизгладимое обезображивание лица, относящееся к тяжкому вреду здоровья, - сообщили в Следственном комитете по региону. Психиатры обследовали кемеровчанина: он признан вменяемым. Сейчас дело направлено в суд.