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Новогодняя премьера в Кемеровском областном театре драмы

22 Дек. 2016, 22:25
50 просмотров

В Кемеровском драмтеатре - премьера. «Кот в сапогах» - известная сказка Андерсена наверняка понравится и детям, и взрослым, - уверены артисты. А перед началом представления зрители могут пообщаться с Дедом морозом, Снегурочкой и петухом – главным символом наступающего Нового года.  

Игорь Сорвилов, актёр: «Радость какая-то на душе и в сердце, потому что выходит новое дитя - новый спектакль. Будем играть с детьми во время сказки, они будут соучастниками действия и помощниками нашими».


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