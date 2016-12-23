Новогодняя премьера в Кемеровском областном театре драмы

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В Кемеровском драмтеатре - премьера. «Кот в сапогах» - известная сказка Андерсена наверняка понравится и детям, и взрослым, - уверены артисты. А перед началом представления зрители могут пообщаться с Дедом морозом, Снегурочкой и петухом – главным символом наступающего Нового года.

Игорь Сорвилов, актёр: «Радость какая-то на душе и в сердце, потому что выходит новое дитя - новый спектакль. Будем играть с детьми во время сказки, они будут соучастниками действия и помощниками нашими».



