В филармонии кемеровчан ждут новогодние сюрпризы

Работники культуры уже вовсю готовятся к новогодним праздникам. Государственная филармония Кузбасса не исключение: зрителей ожидает множество сюрпризов. Артисты театра репетируют каждый день и готовятся встретить своих зрителей. Красочные декорации, 190 костюмов и почти сотня актеров задействованы в каждой постановке, и это только часть новогоднего чуда, которое ждет всех гостей театра.

Наталья Соколова, Главный режиссёр Государственной филармонии Кузбасса: «Мы все готовимся, мы все, как та роза, которая набрала цвет и готова вот-вот раскрыть лепестки. Для чего? Для того, чтобы была радость, для того,чтобы случился праздник, для того, чтобы этот праздник остался у детей, как приятное воспоминание о детстве, а у взрослых, как минута, когда они возвращаются в детство».

Филармония готовит три постановки. «Белая сказка», «Загадки страны Му» и, конечно же, самый новогодний «Щелкунчик». Музыка Чайковского, колыбельные и удивительная пластика актёров не оставляет никого равнодушными.

Виктор Селивёрстов, художественный руководитель театра танца «Сибирский калейдоскоп»: «Пусть все дедушки, бабушки, мамы и папы берут своих чад и ведут сюда к нам на спектакли. Дабы познакомить детей с тем, что добро побеждает зло. Самое главное, наверное, они увидят и услышат самые прекрасные виды искусства - это музыка и танец.

И действительно, музыкальность здесь во всём: даже красавица-ёлка поёт и разговаривает со зрителем. А в театр уже прибыли главные персонажи Нового Года - Дед Мороз и Снегурочка.



