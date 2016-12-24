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Кузбассовцы примерили образы известных киногероев

23 Дек. 2016, 16:13
82 просмотра

В Краснобродском состоялся ежегодный фестиваль «Шире круг». Уже пятнадцать лет он собирает на сцене местного ДК представителей разных профессий и возрастов. Фестиваль состоялся под занавес уходящего года российского кино. Этот факт организаторы без внимания не оставили. Участники изображали известных киногероев, пели и танцевали. 

Сегодня краснобродцы сменили профессию. Врачи, школьники, педагоги и даже депутаты стали артистами и вышли на сцену. Так, Евгений Заречнев работает на разрезе. Ежедневно горняк перевозит уголь. Но сегодня мужчина – артист! И признаётся: даже управлять огромным самосвалом легче, чем справляться  с эмоциями перед выходом на сцену. Зато выступив единожды - хочется ещё!

Евгений Заречнев, работник угольного предприятия: После забоя тяжело выходить на сцену. Ну, а после сцены появиться в забое тоже нелегко. Сегодня мы приготовили для зрителей песню, танец, ну и сцену из известного кинофильма «Любовь и голуби».

А краснобродские педагоги на сцене местного ДК сыграли «Свадьбу в Малиновке». Показали фрагмент из знаменитого фильма и сплясали вприсядку. Ради такого зажигательного танца, некоторым пришлось даже расстаться с лишними килограммами.

Евгений Вьюговский, педагог:  «Ноги болят, я вам более того скажу, я похудел на семь килограмм за время репетиции».

Оксана Чилик, работник угольного предприятия: «Готовимся к этому, придумываем всей командой, какими нам быть. И вот решили быть стилягами!»

Депутаты Краснобродского, чтобы удивить зрителей, превратились на несколько минут в бременских музыкантов. 

Зоя Недогода, глава Краснобродского: «Сегодня волнуются все. Волнуются зрители, волнуются артисты. Почему? Потому что пятнадцатый год мы открываем новых артистов, открываем новые звёзды….  Это простые люди, которые работают на предприятиях, которые работают в учреждениях…. Но они талантливые…

Кстати, название фестиваля «Шире круг» - вполне себя оправдывает. Ведь желающих выйти на сцену местного ДК с каждым годом всё больше. А значит и круг талантливых краснобродцев становится всё шире!



Анастасия Уланова, Андрей Максимов, «Вести-Кузбасс», Краснобродский

Тэги: Шире круг, Кузбасс, кино, Краснобродский
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