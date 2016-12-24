Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
24 Декабря 2016 Кемерово
2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
← 2015
Версия для печати

В Кузбассе появился первый молитвослов на шорском языке

23 Дек. 2016, 16:55
81 просмотр

На перевод ушло несколько лет. Коренные жители Горной Шории обратились с такой просьбой к  православным батюшкам.   

Книга содержит основные молитвы утренние и  вечерние сразу на двух языках русском и шорском, краткую информацию об основателях и первых миссионерах Алтайской духовной миссии. Пока издали всего 200 экземпляров, но если будет спрос, то   сделают дополнительный выпуск.

Геннадий Косточаков, автор перевода: «Я прежде всего языкотворец, языковед, мне интересен язык у нас так получилось , у нас есть и древние веры,  тынгрянские , шамонинские, и христианские поэтом я к этому Богу и обращаюсь и пишу эти тексты и он мне помогает».       

 


Надежда Силина

Тэги: Кузбасс, Шория
Все новости раздела «Культура»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2016
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица