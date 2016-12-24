В Кузбассе появился первый молитвослов на шорском языке

На перевод ушло несколько лет. Коренные жители Горной Шории обратились с такой просьбой к православным батюшкам.

Книга содержит основные молитвы утренние и вечерние сразу на двух языках русском и шорском, краткую информацию об основателях и первых миссионерах Алтайской духовной миссии. Пока издали всего 200 экземпляров, но если будет спрос, то сделают дополнительный выпуск.

Геннадий Косточаков, автор перевода: «Я прежде всего языкотворец, языковед, мне интересен язык у нас так получилось , у нас есть и древние веры, тынгрянские , шамонинские, и христианские поэтом я к этому Богу и обращаюсь и пишу эти тексты и он мне помогает».