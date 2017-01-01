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Новогодний репертуар в филармонии Кузбасса

29 Дек. 2016, 20:56
120 просмотров

Новый Год - праздник приятных сюрпризов. Какие именно подготовили в Государственной филармонии Кузбасса, расскажем прямо сейчас.

К Новогодним праздникам в филармонии готовятся заранее. Каждую среду и субботу наводят порядок всем коллективом. А Деда Мороза со Снегурочкой встретили с хлебом- солью. Филармония готовит три постановки. «Белая сказка», «Загадки страны Му» и, «Щелкунчик». Почти все актеры театра задействованы в новогодней программе.

Наталья Соколова, главный режиссер Государственной филармонии Кузбасса: «Работать с этим материалом- удовольствие. Те артисты, которые работают в спектакле, тоже получают удовольствие от того, что прекрасная музыка, легкий, сказочный сюжет».

Длительность каждой постановки - 35-40 минут, что позволит погрузиться в действие на сцене и при этом не устать.

Виктор Селиверстов, художественный руководитель театра танца «Сибирский калейдоскоп»: «Пусть все дедушки, бабушки, мамы и папы берут своих чад и ведут сюда к нам на спектакли. Дабы познакомить детей с тем, что добро побеждает зло».

Здесь каждого найдут, чем удивить: и красивые ростовые куклы и светящиеся костюмы, и даже колыбельные под Щелкунчика


М.Баруткина,А.Булянок

Тэги: репертуар, филармония, Новый год
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