На Рождество в Кузбассе пройдут колядки

В Кемеровской области 6 и 7 января с 16:00 до 20:00 часов рядом с учреждениями культуры и на центральных улицах будут звучать рождественские песни и колядки в исполнении духовых оркестров. Их будут транслировать по городскому радио.





Так, в кузбасской столице праздничная программа состоится в Кедровке около ДК «Содружество», в Кировском районе ДК им. 50-летия Октября и в детских школах искусств.

В Новокузнецке коллективы выступят в Губернаторском джаз-клубе «Геликон», а в Белове - в ДК «Угольщиков» и в Центральном дворце культуры.

- В Ленинске-Кузнецком духовая музыка будет звучать в центральном дворце культуры, - сообщили в пресс-службе областной администрации.