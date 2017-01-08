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На Рождество в Кузбассе пройдут колядки

6 Янв. 2017, 11:01
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В Кемеровской области 6 и 7 января с 16:00 до 20:00 часов рядом с  учреждениями культуры и на центральных улицах будут звучать рождественские песни и колядки в исполнении духовых оркестров.  Их будут транслировать по городскому радио.

Так, в кузбасской столице  праздничная программа состоится в Кедровке около ДК «Содружество»,  в Кировском районе ДК им. 50-летия Октября и в детских школах искусств.

 В Новокузнецке  коллективы выступят в Губернаторском джаз-клубе «Геликон», а в Белове  - в ДК «Угольщиков» и в Центральном дворце культуры.

-  В Ленинске-Кузнецком духовая музыка будет звучать в центральном дворце культуры, - сообщили в пресс-службе областной администрации. 


Тэги: Кузбасс, Рождество
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