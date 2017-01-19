В Киселёвске появился новый 3D кинотеатр

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В Киселевске еще один старый кинотеатр получает современное 3D оборудование. Полная модернизация - награда за победу в конкурсе, объявленном фондом Российского кино. Установка для проката киноновинок любого формата стоимостью 4 миллиона рублей совсем скоро прибудет в город. сейчас под нее капитально ремонтируют киноаппаратную, которая прежде могла показывать только старые пленочные фильмы. Дебютный 3D показ намечен на конец февраля.

Ольга Хрякина, директор киноцентра: Сейчас у нас ведётся косметический ремонт киноцентра. Будут демонтированы старые кресла, сейчас ведётся ремонт именно зрительного зала косметический. Далее мы переходим на ремонт киноаппаратной, сейчас ведётся там демонтаж старого плёночного оборудования, затем мы переходим к фойе.











