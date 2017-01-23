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В Кузбассе состоялся фестиваль «Крещенские вечерки»

23 Янв. 2017, 11:18
140 просмотров

Фестиваль «Крещенские вечерки» в Крапивино уже в 5 раз собирает тех, кто неравнодушен к исконно сибирским традициям, ремеслам и фольклору. Себя показать и других посмотреть нынче приехали более 200 человек из Новосибирска, Красноярска, Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской и Свердловской областей. Участники могли посетить творческие мастерские и принять участие в мастер-классах по изготовлению глиняной свистульки, берестяных ларцов, традиционных сибирских украшений и кукол. Парни учились русскому рукопашному бою «Буза». А мастер-класс по сольной мужской пляске равнодушным не оставил никого. В завершение двухдневного фестиваля, участники порадовали собравшихся яркими выступлениями, пообещав вернуться на крапивинскую землю в следующем году.

Татьяна Сивова, руководитель фольклорного ансамбля «Златница», Кемерово: «Мы приезжаем в четвёртый раз на фестиваль. Атмосфера  замечательная, как родная. Приезжаешь, как в семью. Окунаешься в традицию и проживаешь все то, проживали наши бабушки и дедушки, когда это было далеко-далеко. Это хорошая традиция проводить такой фестиваль. Потому что на это и должно быть нацелено воспитание детей, подрастающего нашего поколения. Это наши корни, наша история. Мы должны это знать».

 


Тэги: Кузбасс, Крапивино, Крещенские вечерки
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