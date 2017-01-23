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В Кемеровском районе состоялась «битва хоров»

23 Янв. 2017, 18:44
59 просмотров

Более 20 самобытных хоровых коллективов Кемеровского района собрались на традиционный фестиваль  «Земля кузнецкая». На  сцене дома культуры поселка Металлплощадка звучали  русские народные песни и произведения советских и российских композиторов. Самому младшему участнику вокального поединка едва исполнилось 9 лет, самому пожилому 90. Конкурс  проходит уже 8 лет подряд и начинался как смотр-отчет.  Но  благодаря бурному интересу публики и самих артистов он вырос в своеобразную битву хоров.

 


Тэги: Кемеровский район, хоровой фестиваль
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