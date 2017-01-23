В Кемеровском районе состоялась «битва хоров»

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Более 20 самобытных хоровых коллективов Кемеровского района собрались на традиционный фестиваль «Земля кузнецкая». На сцене дома культуры поселка Металлплощадка звучали русские народные песни и произведения советских и российских композиторов. Самому младшему участнику вокального поединка едва исполнилось 9 лет, самому пожилому 90. Конкурс проходит уже 8 лет подряд и начинался как смотр-отчет. Но благодаря бурному интересу публики и самих артистов он вырос в своеобразную битву хоров.



