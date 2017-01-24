В Кемерове состоялся гала-концерт фестиваля «Рождественские звезды»

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В Кемерове состоялся гала-концерт фестиваля учащихся школ искусств «Рождественские звезды». Участвовали лучшие музыканты, вокалисты академического и эстрадного жанра, танцоры классического и современного направления. Всего более 600 ребят представили на суд публике свои таланты. В этом году в зрительном зале были и воспитанники учреждений интернатного типа. Также в рамках фестиваля состоялся конкурс «Рождественская игрушка». Победители получили благодарственные письма и сладкие подарки.



