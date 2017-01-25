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Начался подбор актёров для спектакля о хоккейном клубе «Кузбасс»

25 Янв. 2017, 18:05
8 просмотров

Хоккей на театральных подмостках. В Кемерове стартует уникальный совместный проект  нашей телерадиокомпании, департамента культуры и хоккейного клуба «Кузбасс». Впервые в истории Кемеровского драмтеатра  на сцене будут играть  народный спектакль о хоккеистах. Сценарий предложили написать  болельщикам. В основу постановки  лягут  байки и реальные истории, которые разворачивались на ледовой площадке и вне её. Это будет спектакль не только об игроках, тренерах, победах и поражениях любимой команды. Среди действующих лиц -  завсегдатаи  фанатского сектора. Сейчас идет процесс написания сценария и подбор актерского состава.


Тэги: театр, хоккейный клуб «Кузбасс»
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