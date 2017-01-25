Начался подбор актёров для спектакля о хоккейном клубе «Кузбасс»

8 просмотров

Хоккей на театральных подмостках. В Кемерове стартует уникальный совместный проект нашей телерадиокомпании, департамента культуры и хоккейного клуба «Кузбасс». Впервые в истории Кемеровского драмтеатра на сцене будут играть народный спектакль о хоккеистах. Сценарий предложили написать болельщикам. В основу постановки лягут байки и реальные истории, которые разворачивались на ледовой площадке и вне её. Это будет спектакль не только об игроках, тренерах, победах и поражениях любимой команды. Среди действующих лиц - завсегдатаи фанатского сектора. Сейчас идет процесс написания сценария и подбор актерского состава.



