Кузбассовцев приглашают на экскурсии в телецентр

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Незабываемое путешествие по кемеровской студии телевидения. Волшебные коридоры и эфирные студии хранят много тайн, разгадать их помогут опытные экскурсоводы. Мало кто знает, что здание телецентра построили на окраине города, в чистом поле, где сажали картофель. А для выхода в эфир видеокамеры включали за два часа до съёмок, чтобы хорошо разогрелись. Мы готовы для вас приоткрыть секреты нашей работы. Записывайтесь на экскурсию по телефону в Кемерове 54-54-69.



