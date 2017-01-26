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Притяжение хорошего кино

26 Янв. 2017, 18:48
29 просмотров

Сегодня  в  большой  прокат  при  участии  телеканала  Россия  вышел  блокбастер  Фёдора  Бондарчука  «Притяжение».  Это  кинолента  о  противостоянии  землян  инопланетным  киборгам. В самый обыкновенный день, когда миллионы жителей Москвы спешат на работу, в  небе возникает НЛО. Армия оцепляет целый район, ставший  эпицентром  вторжения  незваных  гостей. Проводится эвакуация населения. Но  люди  не  желают  покидать  свои  дома. Под руководством воинственно настроенного лидера,  они  решают сами узнать, что нужно пришельцам. Фильм  «Притяжение»  можно  посмотреть  во  всех  крупных  кинотеатрах  области.


Тэги: Кузбасс, премьера фильма
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